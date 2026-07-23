Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach frontalem Zusammenstoß auf Kreuzung

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Hagen-Eilpe (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin stieß am Mittwochmittag (22.07.2026) auf einer Kreuzung in Eilpe mit dem Gegenverkehr zusammen. Sie und der Fahrer eines Renault erlitten leichte Verletzungen. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

Die junge Fahrerin war um etwa 12.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf dem Weg nach Eilpe und beabsichtigte, ihre Fahrt an der Kreuzung Volmestraße / Eilper Straße nach links fortzusetzen. Sie ließ den Gegenverkehr zunächst passieren, fuhr dann jedoch wieder an und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Renault E-Tech zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurden die 18-Jährige und der 63 Jahre alte Fahrer des Renault leicht verletzt. Die Fahrerin musste nach einer rettungsdienstlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos wiesen zudem starke Schäden an der Front auf und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen entfernte sie aus dem Kreuzungsbereich. (rst)

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