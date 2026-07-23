Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Fahrer mit rund 2 Promille unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochabend (22.07.2026) bemerkte ein Zeuge im Vorbeifahren einen Verkehrsunfall in der Mühlenbergstraße und hielt an, um nach dem Verunfallten zu schauen. Der Ersthelfer unterstützte den 58-jährigen Unfallfahrer gegen 19.00 Uhr beim Aussteigen aus seinem umgekippten Kleintransporter und richtete diesen zusammen mit dem Unverletzten wieder auf. Dabei bemerkte der Zeuge Alkoholgeruch bei diesem und stellte auch einen Unfallschaden an einem Verkehrszeichen fest. Der 58-Jährige setzte sich jedoch zurück in seinen Transporter und flüchtete von der Unfallstelle. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Streifenwagenbesatzung fuhr der Zeuge dem Flüchtigen hinterher. Die Polizeibeamten nahmen den schwankenden Gang und die verwaschene Aussprache des Geflüchteten wahr und führten einen freiwilligen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an und untersagten die Weiterfahrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung übernommen. (rei)

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