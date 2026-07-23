Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl, Drohungen, Widerstand und diverse Beleidigungen führen zu Strafanzeige

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Minervastraße in Wehringhausen beging ein 65-Jähriger am Mittwoch (22.07.) einen Ladendiebstahl, anschließend leistete der Mann Widerstand gegen die Polizei. Gegen 14.10 Uhr hielt er sich in einem Supermarkt auf und nahm alkoholische Getränke an sich. Er steckte zwei Flaschen Wodka unter seine Jacke und wollte anschließend das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. Nachdem der Hagener von einem Mitarbeiter angesprochen und in das Büro gebeten wurde, sei der Ladendieb verbal aggressiv und beleidigend geworden. Anschließend habe der 65-Jährige den Mitarbeiter geschubst und auch kurzzeitig gewürgt.

Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern gelang es dem Mann, den Ladendieb zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auch im Beisein der Streifenwagenbesatzung beleidigte und bedrohte der Hagener die Mitarbeiter des Supermarktes fortlaufend. Er bezeichnete sie unter anderem als "Arschlöcher, Penner und Wichser" und drohte ihnen mit körperlicher Gewalt. Obwohl die Beamten den 65-Jährigen mehrfach aufforderten, die Beleidigungen und Bedrohungen zu unterlassen, setzte er sein Verhalten fort. Die Polizisten nahmen den Mann schließlich zur Verhinderung von Straftaten, zur emotionalen Beruhigung und Ausnüchterung in Gewahrsam.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung (über 1,8 Promille), zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit und zur Behandlung einer Verletzung kam der Ladendieb zunächst mit einem Krankentransportwagen in ein Krankenhaus. Dort leistete er im weiteren Verlauf Widerstand und griff die Streifenwagenbesatzung an. Er äußerte sich frauenfeindlich, forderte einen Polizisten zum "Eins gegen Eins"-Boxkampf heraus und gab an, dass er den Beamten "kaputt" schlagen würde. Beruhigende Kommunikation zeigte keine Wirkung. Der 65-Jährige wollte die Beamten mit Tritten treffen und musste im Behandlungszimmer auf dem Boden fixiert werden. Die Gewahrsamsfähigkeit konnte anschließend bescheinigt werden.

Doch auch während der Fahrt zum Polizeigewahrsam verhielt sich der Ladendieb hoch aggressiv. Er versuchte die Einsatzkräfte anzuspucken und trat erneut nach ihnen. Er wurde zunehmend lauter und aufbrausender. Im Polizeigewahrsam leistete er weiter Widerstand und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Alle eingesetzten Beamten verblieben unverletzt und dienstfähig. Der 65-Jährige muss sich wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung auf sexueller Grundlage, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (arn)

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