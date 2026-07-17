Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei auf Dorffest

Obersimten (ots)

Am Samstag, den 11. Juli 2026 gegen 01:00 Uhr kam es auf dem Dorffest in Obersimten zu Streitigkeiten, in deren Verlauf drei junge Männer auf einen weiteren jungen Mann einschlugen und ihn so verletzten, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch Pfefferspray wurde bei dem Streit eingesetzt. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Männer identifiziert und kontrolliert werden. Für die nächsten Dorffeste wird die Polizei verstärkt vor Ort sein und ein Augenmerk auf potentielle Störer legen. Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

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