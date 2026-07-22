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Polizei Hagen

POL-HA: Streit vor Bar eskaliert - gegenseitige Schläge mit einem Holzstock

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (21.07.2026) mündete ein Streit zwischen Gästen einer Bar in gegenseitige Schläge mit einem Holzstock. Gegen 06.30 Uhr gerieten ein 50-Jähriger und eine 37-Jährige vor der Bar in der Martin-Luther-Straße aneinander. Zeugen berichteten den hinzugerufenen Polizeibeamten von gegenseitigen Angriffen mit einem Holzstock sowie davon, dass die augenscheinlich alkoholisierte Frau gegen die Scheibe des Lokals schlug. Die 37-Jährige beschuldigte den 50-Jährigen zudem, sie mit einer Scherbe an der Hand verletzt zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von rund 2,7 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Hagenerin vor Ort und entließ sie anschließend. Der leicht verletzte 50-Jährige musste nicht behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten zwei Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ein. (rei)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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