POL-HA: Streit vor Bar eskaliert - gegenseitige Schläge mit einem Holzstock
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Dienstagmorgen (21.07.2026) mündete ein Streit zwischen Gästen einer Bar in gegenseitige Schläge mit einem Holzstock. Gegen 06.30 Uhr gerieten ein 50-Jähriger und eine 37-Jährige vor der Bar in der Martin-Luther-Straße aneinander. Zeugen berichteten den hinzugerufenen Polizeibeamten von gegenseitigen Angriffen mit einem Holzstock sowie davon, dass die augenscheinlich alkoholisierte Frau gegen die Scheibe des Lokals schlug. Die 37-Jährige beschuldigte den 50-Jährigen zudem, sie mit einer Scherbe an der Hand verletzt zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von rund 2,7 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Hagenerin vor Ort und entließ sie anschließend. Der leicht verletzte 50-Jährige musste nicht behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten zwei Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ein. (rei)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell