Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte zerstechen Reifen - 28 Autos beschädigt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag (21.07. - 22.07.2026) beschädigten Unbekannte insgesamt 28 Autos eines Hohenlimburger Fahrzeugaufbereiters. Der 23-jährige Eigentümer stellte am Mittwoch gegen 13.00 Uhr mitunter bis zu vier platte Reifen an seinen Autos fest. Diese standen auf einer teilweise umzäunten Freifläche in der Obernahmerstraße. Hinzugerufene Polizeibeamte erkannten Einstichstellen an den Reifen und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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