Polizei Hagen

POL-HA: Frau bedroht Mann vor Fast-Food-Restaurant - Mann flüchtet sich auf Autodach

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Vorhalle bedrohte eine 23-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch (22.07.2026) einen 25-Jährigen. Die Frau stellte ihren Wagen um circa 1.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Herdecker Straße ab. Dort hielt sich zum selben Zeitpunkt der ihr bekannte 25-jährige Mann auf, mit dem sie einen Streit anfing. Im Zuge dessen machte die 23-Jährige ihn mit der Flüssigkeit eines Weichspülers nass, der sich im Auto befand. Zudem drohte sie ihm mit Schlägen durch einen Familienangehörigen.

Der 25-Jährige versuchte vor ihr zu flüchten und kletterte dabei auf das Fahrzeugdach ihres Autos. Kurze Zeit später erschienen Einsatzkräfte der Polizei, die die Beteiligten befragten und aufgrund gegenseitiger Anschuldigungen zwei Strafanzeigen fertigten. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell