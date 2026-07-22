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Polizei Hagen

POL-HA: Mit Schreckschusswaffe und Einhandmesser unterwegs - Bewaffneter fällt auf Parkplatz auf

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.07.2026) meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen Mann mit Schusswaffe auf einem Parkplatz in der Eilper Straße. Dem Zeugen fiel eine Pistole im Hosenbund des Mannes auf, als dieser das T-Shirt vor einer Frau hochzog. Vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte entfernten sich der Mann und die Frau mit einem Auto vom Parkplatz. Eine Streifenwagenbesatzung traf das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf der Frankfurter Straße an und forderte die Insassen zum Aussteigen auf. Die Polizeibeamten legten dem 43-Jährigen Handfesseln an und durchsuchten die zwei sowie das Auto nach der Schusswaffe. Dabei fanden sie nicht nur eine geladene Schreckschusswaffe im Handschuhfach des Autos, sondern auch ein verbotenes Einhandmesser und einen Schlagverstärker, sogenannter Kubotan, in den Hosentaschen des Tatverdächtigen. Die Gegenstände stellten die Polizeibeamten sicher und übergaben die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an die Kriminalpolizei. (rei)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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