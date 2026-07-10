Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall nach mutmaßlicher Bedrohung - Größerer Polizeieinsatz am Marienplatz

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 10. Juli, ist es gegen 15.34 Uhr im Bereich des Marienplatzes in Rheydt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund war eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, der nach bisherigen Erkenntnissen eine Bedrohung vorausgegangen sein soll.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der 20-jährige Fahrer eines Opel Corsa zuvor von einem 19-Jährigen bedroht. Als der Autofahrer den Marienplatz verließ, erfasste sein Fahrzeug den 19-jährigen Fußgänger. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel konnte kurze Zeit später unweit des Marienplatzes angetroffen werden. Polizeibeamte brachten den 21-jährigen Fahrer zur Polizeiwache und stellten das Fahrzeug als Beweismittel sicher.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall sammelte sich am Marienplatz zeitweise eine größere Personenmenge. Nach ersten Erkenntnissen sind manche davon Personengruppen zuzuordnen, zwischen denen es bereits in den vergangenen Tagen zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Ob ein Zusammenhang zu dem aktuellen Geschehen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Bewältigung des Einsatzes wurden neben Kräften der Polizeiwache auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, die die Lage beruhigten. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Diese sollen neben dem Tatablauf und den zugrunde liegenden Hintergründen klären, welche der anwesenden Personen als Beteiligte, Zeugen oder Schaulustige in Betracht kommen.

Im Zuge des Tatgeschehens kam es außerdem zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei unbeteiligten Fahrzeugen mit Sachschaden. Verletzt wurde hierbei niemand, auch nicht bei der kurz darauf folgenden Zusammenkunft der Personenmenge. Einsatzkräfte wurden ebenfalls keine verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der polizeilichen Maßnahmen waren der Rheydter Ring / die Wilhelm-Schiffer-Straße in Fahrtrichtung Bachstraße sowie die Dahlener Straße in Fahrtrichtung Marienplatz zeitweise gesperrt. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell