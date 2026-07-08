Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Achtung: Diebe vor und im Freibad

Mönchengladbach (ots)

Die nächsten Tage versprechen wieder bestes Freibad-Wetter. Aber Vorsicht: Während Sie sich ins kühle Nass stürzen, nutzen oft Diebe die Gelegenheit. Sie machen sich entweder an unbeaufsichtigten Wertgegenständen auf der Liegewiese oder Ihrem Zweirad vor dem Schwimmbad zu schaffen.

So sind bei der Polizei Mönchengladbach in den vergangenen Tagen vermehrt Anzeigen eingegangen, dass vor dem Schloßbad Niederrhein an der Straße Auf dem Damm in Wickrath am Donnerstagnachmittag, 25. Juni, gleich mehrere dort abgestellte Fahrräder, E-Bikes, Fatbikes und E-Scooter gestohlen worden sind. Die Zweiräder waren alle gesichert, aber nicht an einem festen Gegenstand, so dass die Täter sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben könnten.

Wir suchen Zeugen, die am Donnerstagnachmittag, 25. Juni, vor dem Schloßbad Niederrhein etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer hat beispielsweise gesehen, dass Fahrräder, E-Bike, Fatbike oder E-Scooter in ein Auto, in einen Transporter oder auf einen Hänger geladen wurden? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Sie gibt außerdem folgende Tipps:

- Nehmen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld mit ins Freibad wie notwendig.

- Nutzen Sie Schließfächer.

- Verlassen Sie - wenn möglich - nicht alle zeitgleich ihren Platz auf der Liegewiese.

- Sperren Sie nach einem Diebstahl umgehend EC- und Kreditkarten.

- Schließen Sie Zweiräder mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser ab.

- Das Schloss oder die Schlösser sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl.

- Achten Sie beim Kauf eines Schlosses auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (km)

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