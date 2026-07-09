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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist an Bushaltestelle Asternweg

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 8. Juli, hat ein bisher unbekannter Mann exhibitionistische Handlungen an der Straße Am Alten Friedhof, Ecke Asternweg in Giesenkirchen-Mitte durchgeführt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Gegen 13 Uhr befand sich ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann an der Bushaltestelle Asternweg und entblößte in der Nähe einer Gruppe mehrerer Schüler sein Geschlechtsteil. Zeugenaussagen zufolge habe er daran außerdem manipuliert. Als eine Zeugin ihn daraufhin anschrie, habe sich der Mann in Richtung Konstantinstraße entfernt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er sei circa 50 bis 60 Jahre alt, von korpulenter Statur und circa 1,75 Meter groß. Er habe lichtes, blondes Haar und ein blaues Shirt sowie eine blaue Jeans getragen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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