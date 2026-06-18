Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person im Innenstadtbereich Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 18.06.2026, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Dudweilerstraße, Bushaltestelle "Haus der Zukunf" in 66111 Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen Bus und Fußgänger.

Hierbei stürzte ein Fußgänger im Bereich der Bushaltestelle vor einen anfahrenden Bus und wurde hierbei teilweise überrollt.

Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde für die weitere Versorgung in ein nahelegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste eine der beiden Fahrspuren in Richtung Jägersfreude für die Dauer von 4,5 h vollgesperrt werden.

Hinsichtlich der genauen Unfallursache laufen derzeit weitere Ermittlungen.

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