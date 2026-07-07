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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Mönchengladbach-Heyden (ots)

Um 17:00 Uhr, erhielt die Leitstelle der Feuerwehr, durch das automatische Notrufsystem eines verunfallten PKW, Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Str. Die Unfallörtlichkeit befand sich auf Höhe des NEW-Verwaltungsgebäudes. Vor Ort konnten die Kräfte der Feuerwehr und Polizei zwei verunfallte PKW antreffen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich folgender Unfallhergang. Die 47jährige Unfallverursacherin und der 66jährige Unfallbeteiligte befuhren beide, mit ihren PKW, die Odenkirchener Str., in Richtung Rheydt. In Höhe der Unfallörtlichkeit musste der 66jährige seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Die 47jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Durch den Aufprall wurden beide PKW stark beschädigt. Der 66jährige und ein im PKW der Verursacherin mitfahrender 15jähriger wurden bei dem Unfall verletzt. Der PKW-Fahrer wurde mittels RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der 15jährige konnte am Unfallort verbleiben. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Odenkirchener Str. in Fahrtrichtung Rheydt gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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