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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hindenburgstraße gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugenaussagen zufolge sei ein Unbekannter auf einem E-Scooter gegen 16.40 Uhr die Hindenburgstraße abwärts gefahren, als an der Kreuzung zur Albertusstraße zeitgleich eine Fußgängerin die Hindenburgstraße überquert habe. Es sei zur Kollision gekommen, wodurch die 59-jährige Frau zu Boden gestürzt sei. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der E-Scooterfahrer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann sei circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und habe kurze braune Haare. Er habe ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine Sonnenbrille getragen.

Der Mann sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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