Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hindenburgstraße gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugenaussagen zufolge sei ein Unbekannter auf einem E-Scooter gegen 16.40 Uhr die Hindenburgstraße abwärts gefahren, als an der Kreuzung zur Albertusstraße zeitgleich eine Fußgängerin die Hindenburgstraße überquert habe. Es sei zur Kollision gekommen, wodurch die 59-jährige Frau zu Boden gestürzt sei. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der E-Scooterfahrer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann sei circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und habe kurze braune Haare. Er habe ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine Sonnenbrille getragen.

Der Mann sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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