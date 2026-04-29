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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Montagmittag (27.04., 13.00 Uhr) wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof an der Versmolder Straße gerufen. Zu dieser kam es vor einem Bus nach einem kurzen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf sollen ein Mann und eine Frau einen 40-jährigen Mann mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Zudem hielten sie eine abgebrochene Flasche in der Hand. Mit dieser versuchten sie gemäß der Zeugenangaben ebenfalls den 40-Jährigen zu verletzen. Die zwei Tatverdächtigen flüchteten mit dem Eintreffen der Polizei. Sie wurden kurz danach in einem Hinterhof angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um eine 30-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und stammen aus Polen. Sie standen unter Alkoholeinfluss. Ihnen wurden Blutproben abgenommen. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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