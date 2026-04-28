Polizei Gütersloh

POL-GT: 74-jähriger Mann leblos auf einem Geh-Radweg in Steinhagen vorgefunden

Gütersloh (ots)

Steinhagen (CJ) - Am 28.04.2026 wurde der Kreisleitstelle der Feuerwehr eine leblose Person in Steinhagen an der Unterführung Meschers Hof unterhalb der Autobahn A 33 gemeldet. Die gegen 12:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Polizei trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten die 74-jährige männliche Person aus Steinhagen zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch später nur noch den Tod des Steinhageners feststellen. Nach Angaben einer Zeugin ist der Mann bereits neben seinem Fahrrad liegend durch eine Ersthelferin gefunden worden. Weitere Ersthelfer sind aufgrund ihrer Hilferufe hinzugekommen. Die Ersthelferin und der Ersthelfer haben den Ort jedoch bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Wir bitten diese Helfer sich bei der Polizei zu melden, insbesondere, wenn aufgrund der Eindrücke vor Ort Hilfe benötigt wird. Zur Unterstützung der Polizeikräfte wurde ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld hinzugezogen. Die Ermittlungen der Polizei richten sich auf ein mögliches Unfallgeschehen. Jedoch sind auch gesundheitliche Hintergründe Bestandteil der Ermittlungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 zu melden.

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