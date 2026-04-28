POL-GT: Die 15-jähriges vermisste aus Langenberg konnte zwischenzeitlich angetroffen werden.
Gütersloh (ots)
Langenberg/ Lippstadt (CJ) - Die seit Montagnachmittag (27.04.2026, 15.30 Uhr) vermisste 15-jährige aus Langenberg ist wohlbehalten in Lippstadt durch Polizeikräfte angetroffen worden. Sie wurde im Anschluss von Angehörigen in Obhut genommen. Die Fahndungsmaßnahmen wurde eingestellt.
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