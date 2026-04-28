POL-GT: Die 15-jähriges vermisste aus Langenberg konnte zwischenzeitlich angetroffen werden.

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Donnerstag (30.04.26, 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stukenbrock die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie sie am ...

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