Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei und Stadt setzen am 1. Mai gemeinsam auf Sicherheit

Gütersloh (ots)

Klare Regeln und enge Zusammenarbeit sorgen für friedliches Feiern am Maifeiertag in den Dalkeauen Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Gütersloh und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Bei voraussichtlich frühsommerlichem Wetter werden am 1. Mai wieder viele Menschen in den Dalkeauen in Gütersloh und auf den beliebten Fahrradrouten erwartet. Wie in den vergangenen Jahren zieht es zahlreiche Radfahrende zum Maifeiertag in das beliebte Gebiet kurz vor dem Wapelbad, um dort gemeinsam zu feiern.

Damit der Tag für alle Beteiligten sicher und entspannt verläuft, arbeiten die Kreispolizeibehörde Gütersloh und der Fachbereich Ordnung der Stadt Gütersloh erneut und auch bewährt eng zusammen. Die eingesetzten Mitarbeitenden greifen dabei auf langjährige gemeinsame Erfahrung zurück und sind vor Ort präsent, um für ein gutes und vor allem friedliches Miteinander zu sorgen.

Für die Besucherinnen und Besucher gelten einige klare Regeln: Tragbare Musikanlagen sind aus Rücksicht auf andere Menschen und die Natur nicht erlaubt. Auch Grillen sowie mobile Theken oder Zapfanlagen sind in den Dalkeauen untersagt.

Die Polizei weist zudem auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol hin. Durch übermäßigen Konsum kann die Stimmung schnell kippen und sich die Risiken erhöhen. Besonders im Blick stehen dabei auch die Jugendschutzbestimmungen: Alkohol darf erst ab 16 Jahren in Form von Bier und Wein und ab 18 Jahren in Form von Spirituosen konsumiert werden - jeweils nur in angemessenen Mengen.

Kontrolliert wird außerdem die An- und Abreise unter Alkoholeinfluss. Dabei gilt: Auch für Fahrradfahrende, E-Bike- und E-Scooter-Nutzende gelten klare Alkoholgrenzen im Straßenverkehr. Die Polizei empfiehlt daher, im Sinne der eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmender möglichst ganz auf Alkohol zu verzichten.

Für Sauberkeit im Gelände stellt die Stadt Toiletten auf, zudem stehen ausreichend Abfallbehälter bereit. Die Stadt bittet darum, beides zu nutzen, um Natur und Tierwelt zu schützen und Verschmutzungen zu vermeiden.

Polizei und Stadt Gütersloh wünschen allen Besucherinnen und Besuchern der Dalkeauen und allen Radfahrenden einen angenehmen, sicheren und friedlichen 1. Mai bei hoffentlich bestem Wetter.

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