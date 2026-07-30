Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260730.2 - Elmshorn: Festnahme nach Flucht vor der Polizei

Elmshorn (ots)

Am Montagabend (27.07.2026) wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Elmshorn einen Fahrzeugführer kontrollieren. Doch der Fahrer entzog sich durch Flucht der Kontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neuendorf davon. Er konnte später bei einer Flucht zu Fuß gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Außerdem fanden die Beamten Falschgeld und Arzneimittel bei dem Beschuldigten.

Kurz vor 21:30 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Elmshorn mit ihrem Streifenwagen an der Ampelkreuzung Gerberstraße/Flamweg. Sie beobachteten einen weißen Mercedes, der aus dem Flamweg kommend nach links in die Gerberstraße einbog. Dabei erkannten sie den Fahrer wieder, über den bekannt war, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrers und wendeten ihren Streifenwagen. Der Mercedesfahrer gab daraufhin Gas.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei gefahrene Geschwindigkeiten von zum Teil weit über 100 Km/h fest. Außerorts sogar mindestens 180 Km/h. Letztlich endete die Fahrt des Mannes auf einem Firmengrundstück bei Neuendorf, wo er das Fahrzeug zurückließ und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Polizisten eilten hinterher und konnten den Mann schließlich auf einem angrenzen Feld stellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 34-jährigen russischen Staatsbürger mit überwiegendem Aufenthalt in Elmshorn.

Während der nun folgenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem bestätigte sich der Verdacht, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei anschließenden Durchsuchungen seiner Person und des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte eine Vielzahl an verschreibungspflichtigen Tabletten, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, diverse Mobiltelefone, sowie eine Machete und ein Messer. Bei näherer Begutachtung stellte sich heraus, dass fast die Hälfte des Geldes Falschgeld ist. Die Beamten stellten die Gegenstände, sowie das Falschgeld sicher. Das echte Bargeld beschlagnahmten sie.

Die Nacht musste der Elmshorner im Gewahrsam der Polizei verbringen. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe war der Mann wegen fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam zu entlassen. Gegen den 34-Jährigen leitete die Polizei verschiedene Strafverfahren ein. Ihm werden das Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel, die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der illegale Besitz und der Verdacht des Handelns mit Arzneimitteln, sowie das Verschaffen von Falschgeld vorgeworfen.

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