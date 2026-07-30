Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260730.1 - Halstenbek: Schwarzer Klein-SUV nach Unfallgeschehen gesucht

Halstenbek (ots)

Bereits am 15. Juli 2026 (Mittwoch) kam es am Vormittag auf der Landesstraße 104 in Halstenbek zu einer Gefahrenbremsung durch einen Linienbus, nachdem diesem von einem schwarzen Mini-SUV die Vorfahrt genommen worden war. Durch die Bremsung sind mehrere Passagiere des Linienbusses verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem SUV.

Gegen 10:00 Uhr am Mittwochvormittag war die 45-jährige Fahrerin eines Linienbusses auf der Dockenhudener Chaussee (L104) von Schenefeld kommend in Richtung Halstenbek unterwegs. Nachdem sie einige Fahrgäste an einer Haltestelle kurz vor der Datumer Straße habe ein- und aussteigen lassen, habe sie Ihre Fahrt ordnungsgemäß fortgesetzt und sei in Richtung der Kreuzung Datumer Straße/Olenmoorweg weitergefahren.

In diesem Moment sei von links aus der Datumer Straße ein kleinerer schwarzer SUV gekommen. Offenbar unter Missachtung des Stopp-Schildes soll der SUV in die Kreuzung eingefahren und noch unmittelbar vor dem Bus in die Dockenhudener Chaussee eingebogen sein. Die Busfahrerin habe eine Notbremsung durchführen müssen, um so einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzten in dem Bus drei Frauen im Alter von 79, 83 und 85 Jahren von ihren Sitzen und verletzten sich jeweils leicht. Die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Wagens fuhr unbekümmert weiter in Richtung Bahnhof Halstenbek.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeistation Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten oder aber Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, sowie der fahrzeugführenden Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101 - 4980 entgegengenommen.

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