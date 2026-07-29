Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260729.2 - Moorrege: Mann ertrinkt beim Schwimmen

Moorrege (ots)

Heute Mittag kam es in Moorrege zu einem Badeunfall. Ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg ging beim Schwimmen im Oberglinder Teich plötzlich unter. Rettungskräfte bargen den Mann später tot aus dem Wasser. Es kamen zwei Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungsboot der DLRG und Taucher zum Einsatz.

Gegen 12:30 Uhr meldete ein Mann der Rettungsleitstelle, dass sein Begleiter beim Schwimmen in dem Gewässer in der Nähe des Naturbades Oberglinde untergegangen sei. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion in die Wege geleitet. Ein Rettungshubschrauber brachte Taucher an den Einsatzort, ein weiterer Hubschrauber einen Notarzt. Zudem waren die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG mit einem Rettungsbot eingesetzt.

Gegen 14:00 Uhr bargen die Rettungskräfte den Mann aus dem Wasser und konnten nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Begleitumstände, die zu dem Unglücksgeschehen führten, sowie zur Todesursache aufgenommen.

---- Hinweis an die Medienvertreter: Zuvor wurde eine ots veröffentlicht, in der das Alter des Mannes mit 31 Jahren angegeben war. Das ist falsch. Richtig ist hier: 34 Jahre

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