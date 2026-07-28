Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260728.2 - Barmstedt - Zeugen nach Vandalismus in der Innenstadt gesucht

Barmstedt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.07./28.07.2026) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie zerstörten Fensterscheiben mit einem Stein, warfen eine Mülltonne und ein Verkehrsschild um und rissen Blumen aus deren Kübeln. Die Polizei stellte zwei Jugendliche. Ob diese mit den Taten in Verbindung gebracht werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler auch nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Gegen 02:15 Uhr schreckte eine 63-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Mühlenstraße aus dem Schlaf hoch, als sie das Klirren einer Fensterscheibe weckte. Sie vernahm daraufhin das Kichern zweier junger Männer und alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten mit zwei Streifenwagen an und konnten einen 16- und einen 18-jährigen Barmstedter, beide deutsch, in der Nähe antreffen. Sie werden verdächtigt, die Fensterscheibe der 63-Jährigen eingeworfen zu haben.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten weitere Beschädigungen in der Mühlenstraße fest. Unweit des ersten Tatortes waren zwei Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses zerstört, sowie eine Mülltonne und ein temporäres Verkehrszeichen umgeworfen worden. Einige Steine, die aus dem Gleisbett der nahe gelegenen AKN-Trasse stammen dürften, fanden die Einsatzkräfte u.a. in der Straße Kuhberg und in der Marktstraße. Außerdem rissen die unbekannten Täter auf dem Marktplatz Blumen aus ihren Kübeln und warfen sie auf den Boden.

Ob die beiden 16- und 18-Jährigen für eine oder mehrere dieser Taten verantwortlich sind, soll jetzt im weiteren Ermittlungsverfahren geklärt werden. Die Ermittlungen richten sich gegen die beiden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Diesbezüglich sucht die Polizeistation Barmstedt nach weiteren Zeugen und möglichen Geschädigten.

Wer in der Nacht zum 28. Juli 2026 in der Innenstadt zu Barmstedt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Angaben zu möglichen Tatgeschehen machen kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04123 - 684080 oder per Email unter barmstedt.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

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