Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260728.1 - Bilsen/Itzehoe: Fahndung nach vermeintlichem Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl

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Bilsen/Itzehoe (ots)

Schon Anfang März kam es in Bilsen zu einem vermeintlichen Trickdiebstahl. Zwei Männer betraten die Wohnung einer Rentnerin, nachdem sie sich zur Übergabe eines Musikinstruments verabredet hatten. Während die Frau sich mit einem der Täter im Obergeschoss des Hauses befunden habe, entwendete der zweite Mann offenbar eine Geldkassette. Bisherige Ermittlungen führten bislang nicht zur Aufklärung der Tat, weshalb die Polizei sich nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wendet.

Am 04. März (Mittwoch) diesen Jahres wurde die Rentnerin auf eine Annonce in der Zeitung aufmerksam, wonach jemand nach einem Akkordeon gesucht haben soll. Die damals 92-jährige Frau habe daraufhin mit dem vermeintlichen Anzeigenaufgeber telefoniert, der sogleich zwei Männer an die Anschrift der Frau geschickt haben soll.

Unter einem Vorwand soll die Frau durch einen der Täter in das Obergeschoss gelockt worden sein. Der andere sei im unteren Flur geblieben. Nachdem die betagte Dame den beiden das Akkordeon und noch ein Keyboard ausgehändigt habe, hätten die Männer das Haus verlassen. Später habe die Geschädigte das Fehlen einer Geldkassette aus dem Wohnzimmer bemerkt. In der Kassette hätten sich Bargeld, Dokumente und ein Autoschlüssel befunden.

Bisherige umfangreiche Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Einer der Männer soll etwa 1,75 m groß, zwischen 25 und 30 Jahren alt und von kräftiger Statur gewesen sein, sowie einen gebräunten Hautteint gehabt haben. Die zweite Person sollte athletisch muskulös gewirkt haben und wurde ansonsten identisch beschrieben.

Zwei weitere Taten ereigneten sich ebenfalls Anfang März im Kreis Steinburg in den Gemeinden Oldendorf und Heiligenstedtenerkamp. In Oldendorf erlangten die Täter zwei hochwertige Armbanduhren. In Heiligenstedtenerkamp endete der Versuch eines Kaufgeschäfts bereits vorzeitig an der Haustür. Hierbei konnten Hinweise auf einen schwarzen PKW mit Kieler Kennzeichen erlangt werden.

Die Annonce selbst sei bei einem Zeitungsverlag in Eckernförde aufgegeben und offenbar landesweit geschaltet worden. Von dort existiert ein Lichtbild der aufgebenden Person. Ob es sich hierbei um einen Dritten handelt, oder ob die Person auch im Haus in Bilsen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da auch diese Person bislang nicht mit einem Klarnamen oder Aufenthaltsort identifiziert werden konnte, wendet die Polizei sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Wer kennt den auf dem Lichtbild gezeigten Mann und kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen? Außerdem suchen die Ermittler nach weiteren möglichen Geschädigten und Zeugen, die die Täter nicht nur in Bilsen beobachtet haben könnten. Hinweise, auch auf etwaige verdächtige Fahrzeuge, nehmen die Ermittler der Polizeistation Quickborn unter der Rufnummer 04106 63000 oder per Email über quickborn.pst@polizei.landsh.de entgegen.

An dieser Stelle gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

- Insbesondere Suchanzeigen nach älteren oder antiken Gegenständen sind oftmals nicht echt - der Inserent gibt vor, Stickereien, Porzellan, Pelze oder alte Musikinstrumente zu suchen - die Inserate zielen darauf ab, dass sich ältere Menschen angesprochen fühlen - die Täter versuchen so, Zugang zu Haushalten von insbesondere lebensälteren Menschen zu erlangen, in der Hoffnung, dort weitere Wertgegenstände zu erbeuten - lassen Sie daher niemanden in ihr Haus oder Ihre Wohnung; erst recht nicht, wenn die Person nicht allein erscheint - betrachten Sie Inserate stets kritisch - geben Sie niemals am Telefon Auskünfte über Ihre Sach- und Vermögenswerte - vereinbaren Sie eine Übergabe an einem neutralen, öffentlichen Ort - im Zweifel nehmen Sie Abstand von einer Übergabe oder melden den Vorfall der Polizei

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