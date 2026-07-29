Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260729.1 - Elmshorn: Wiederholte Einbrüche in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Elmshorn (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Schulstraße in Elmshorn zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere E-Bikes. In der Nacht zum Mittwoch drangen erneut Täter in das Gebäude ein und stahlen weitere Fahrräder. Der Schaden liegt schätzungsweise bei über 30.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwar schloss das Fahrradgeschäft am Samstag, 25.07.2026, um 13:00 Uhr, den ersten Schaden entdeckten Zeugen jedoch erst am frühen Montagmorgen (27.07.2026) gegen 06:30 Uhr. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass sich die Tat in der Nacht zu Montag ereignet haben dürfte. Unbekannte Täter zerstörten gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Ladens und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie nach bisherigem Kenntnisstand bis zu fünf E-bikes (Pedelec).

Die Scheibe konnte mit einer Notverglasung geschlossen werden. Doch das hielt Täter nicht vor einer erneuten Tat ab. Zeugen beobachteten in der Nacht zum Mittwoch (29.07.2026) gegen 02:35 Uhr mehrere Personen, die abermals durch Zerstören der provisorischen Scheibe in den Fahrradladen eindrangen und diesmal bis zu sechs Fahrräder mitnahmen. Aktuell gibt es Hinweise auf einen weißen Kastenwagen, der kurz nach der Tat zügig von der Schulstraße nach links in die Johannesstraße gefahren sein soll.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen. Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Wer Hinweise auf die Täter und/oder das Tatgeschehen, sowie auf den Kastenwagen und den Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich mit dem Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Elmshorn unter der Rufnummer 04121-8030 oder per Email an sg2.elmshorn.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

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