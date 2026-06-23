Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brennender Schwertransport

Koblenz, BAB 48 in Fahrtrichtung Trier, km 20,500 (ots)

Am 23.06.2026, gegen 03:55 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur über einen brennenden Schwertransport auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier, bei ca. km 20,500 gemeldet. Der Schwertransport war mit einem Holzhaus beladen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Anhänger aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das Holzhaus über und beschädigte dieses zum Teil. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Anhängers und Holzhauses verhindert werden. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Trier für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Die Bergung des Anhängers inkl. der Ladung dauerte bis ca. 11:30 Uhr an. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur der linke Fahrstreifen befahrbar.

Neben der Feuerwehr, der Autobahnpolizei Montabaur waren auch die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst im Einsatz.

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