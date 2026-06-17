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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

BAB61, Gem. Laudert (ots)

Wie vorab berichtet kam es am späten Abend des 16.06.26 zum Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gespanns bestehend aus einem Sprinter samt Anhänger und einem PKW. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren beide Fahrzeugführer die BAB61 in Richtung Ludwigshafen. Das vorgenannte Fahrzeuggespann kam zwischen den Anschlussstellen Pfalzfeld und Laudert aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Fahrer verlor infolgedessen die Kontrolle und kam letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Anhänger wurde hierbei vom Zugfahrzeug abgerissen und einige Meter weiter, schwer beschädigt, in den Mittelschutz geschleudert. Ein nachfolgender, unbeteiligter PKW konnte dem quer stehenden Gespann nicht mehr ausweichen und wurde beim Ausweichversuch ebenfalls beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden zwecks Untersuchung und Behandlung der Verletzungen in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen musste aufgrund der Unfallaufnahme und der einhergehenden Bergungsarbeiten bis 02:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Pfalzfeld abgeleitet. Im Rahmen des Unfallgeschehens entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren neben zwei Fahrzeugen der hiesigen Dienststelle und einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Boppard, 18 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Pfalzfeld, die Autobahnmeisterei Emmelshausen, zwei Rettungswagen sowie der hinzugerufene Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Mendig
PHK Müller, M.
Telefon: 02652 97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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