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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brennender Sattelzug sorgt für eine fast dreistündige Vollsperrung und erheblichen Rückstau auf der BAB 3 in Rtg. Frankfurt

Krunkel/NR (ots)

Am heutigen morgen gegen 10:45 Uhr wurde die Autobahnpolizei Montabaur über einen brennenden Sattelzug auf der BAB 3, km 56 Krunkel/NR, in Fahrtrichtung Frankfurt in Kenntnis gesetzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Zugmaschine aufgrund eines Motorschadens in Brand geraten. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auch auf den Auflieger über. Der 60 jährige LKW-Fahrer aus dem Rheinischen Kreis konnte sich noch aus dem Führerhaus retten, wurde aber vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, da er zuvor Rauch eingeatmet hatte. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde an und da aus dem Fahrzeug zuvor noch Betriebsstoffe über alle Fahrstreifen bis in die Kanalisation ausgelaufen waren, wurde zudem die Untere Wasserbehörde verständigt. Durch die anschließend notwendig gewordene Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma war die Richtungsfahrbahn Frankfurt dann insgesamt ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt, was zu erheblicher Staubildung aus Rtg. Köln führte. Danach konnte zunächst nur der linke Fahrstreifen freigegeben werden, bis letztlich die Bergung des LKW-Wracks nach drei Stunden abgeschlossen war. Neben der Autobahnmeisterei, der Unteren Wasserbehörde, dem Rettungsdienst und der Autobahnpolizei Montabaur waren auch noch die Feuerwehren Neustadt/Wied und Ettscheid mit starken Kräften im Einsatz sowie der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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