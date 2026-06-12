Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PKW-Brand verursacht Verkehrsstau

Mendig (ots)

Um 14:04Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer ein PKW-Brand auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Mendig und der Anschlussstelle Wehr gemeldet.

Bei dem PKW kam es aus ungeklärter Ursache während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung und konnte vom Fahrzeugführer noch auf dem Standstreifen abgestellt werden. Auf dem Standstreifen ist der PKW anschließend in Brand geraten. Die Insassen konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde.

Aufgrund der notwendigen Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Richtungsfahrbahn Nord zunächst voll gesperrt werden.

Um 14:45 Uhr konnte der linke und mittlere Fahrstreifen freigegeben werden.

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