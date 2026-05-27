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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PRESSE-VORABMELDUNG: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall auf der BAB 3 beteiligt/ Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Höhe Eppenrod

Koblenz (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 22:27 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bei Kilometer 96,5 im Bereich Eppenroth, kurz vor der Anschlussstelle Diez, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Unfall vermutlich durch einen Fehler beim Überholen verursacht. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie umfangreicher Aufräumarbeiten sind derzeit alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch längere Zeit andauern.

Eine Umleitung wurde bereits eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Im Einsatz befinden sich Polizei, Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
Pusch, PHK
Telefon: 0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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