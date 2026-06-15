Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teurer Durst: Einbrecher hinterlässt mehr Schaden als Beute

Greifswald (ots)

Am 12.06.2026 gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei über eine Alarmauslösung in einem Supermarkt im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring informiert. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres zum Einsatz gebracht. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Beamten eine offenstehende Eingangstür sowie eine Person, die sich im Bereich des Eingangs aufhielt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich die Person vom Markt, konnte jedoch in einer Entfernung von etwa 50 Metern vom Haupteingang festgestellt werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Noch vor Ort warf der 38-Jährige eine ungeöffnete Softdrink-Flasche zur Seite. Bei den durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen am Feststellungsort konnten zudem zwei Flaschen Kräuterlikör sichergestellt werden. Im Markt selbst wurden aufgerissene Süßwarenverpackungen festgestellt, deren Inhalt teilweise auf dem Boden verteilt lag. Der entstandene Stehlschaden wird auf rund 22 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Beschuldigte mit einem Gegenstand mehrmals gewaltsam auf die Eingangstür des Supermarktes eingewirkt und sich so Zugang verschafft haben. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 38-Jährigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell