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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall BAB61, FR Ludwigshafen

BAB61, Gem. Laudert (ots)

Am Dienstag, dem 16.06.2026 wurde hiesiger Dienststelle gegen 22:30 Uhr im Bereich der BAB61, zwischen den Anschlussstellen Pfalzfeld und Laudert ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen gemeldet. Zum Unfallhergang und Anzahl von möglichen Verletzten können derzeit keine Angaben gemacht werden. Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Es wird darum gebeten von weiteren Anfragen abzusehen.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Mendig
PHK Müller

Telefon: 02652 97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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