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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Kleintransportern am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 47-jähriger Mann befuhr kurz vor 10 Uhr mit seinem VW-Transporter den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen stieß er gegen einen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Transporter. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der auf rund 20.000 Euro beziffert werden kann. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung obliegt dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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