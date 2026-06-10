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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der L595, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 6 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei ein Verkehrsunfall auf der L595 zwischen den Gemeinden Pleutersbach und Allemühl gemeldet. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam ein Audi, der in Richtung Pleutersbach unterwegs gewesen war, aus bislang unbekanntem Grund in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und rutschte eine Böschung hinab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Derzeit ist L595 voll gesperrt. Ortskundige Personen werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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