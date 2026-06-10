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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 09:40 Uhr kam es am Mittwoch in der Bahnhofstraße auf Höhe der dortigen Bank zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Nach aktuellem Sachstand wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrzeug prallte gegen einen Mast und es entstand ein weitläufiges Trümmerfeld. Informationen über eine Straßensperrung liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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