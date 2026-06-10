Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der L595, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der auf der L595 zwischen den Gemeinden Pleutersbach und Allemühl musste die Strecke bis 10:20 Uhr voll gesperrt werden. Inzwischen konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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