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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der L595, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der auf der L595 zwischen den Gemeinden Pleutersbach und Allemühl musste die Strecke bis 10:20 Uhr voll gesperrt werden. Inzwischen konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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