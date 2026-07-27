Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260727.2 - Leezen: Mann erleidet bei Unfall während Bauarbeiten tödliche Verletzungen

Leezen (Kreis SE) (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Sonntagvormittag (26.07.2026) kam es während Außenarbeiten an einem Einfamilienhaus in Leezen zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 46-jähriger Arbeiter tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 10:28 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass ein Mann bei Erdarbeiten durch herabfallende Teile und Erdabrutsch verschüttet worden sei. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort nach Leezen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass unter einem Treppenaufgang zum Hauseingang Erdarbeiten stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang löste sich nach derzeitigem Sachstand ein massives Stahlbeton-Bauteil und stürzte auf einen 46-jährigen Arbeiter herab. Der Mann wurde durch daraufhin herabrutschendes Erdreich zusätzlich verschüttet.

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Zur Sicherung der Unfallstelle und Bergung des Verstorbenen kam das Technische Hilfswerk zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung der Todesursache wurden aufgenommen.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Maik Seidel, Polizeidirektion Bad Segeberg

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