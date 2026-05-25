POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW
Zweibrücken (ots)
Am 24.05.2026 wurde zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr ein, in der Schlachthofstraße vor Hausnummer 1 abgestellter, roter Ford Fiesta beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen zwei Reifen an dem geparkten PKW und rissen den Heckscheibenwischer ab. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 300. |PIZW
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