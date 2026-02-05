PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Gestohlene Werkzeuge bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere gestohlene Werkzeuge in einem Auto auffinden. Die Beamten kontrollierten am Mittwoch, 4. Februar 2026, auf der Hans-Böckler-Allee in der Feldmark das Auto eines 50-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz in Deutschland, da das Fahrzeug hinten sehr tief lag und ein Kind ohne angelegten Sicherheitsgurt im Auto saß.

Der Fahrer gab an, Werkzeug im Kofferraum zu transportieren und zeigte den Beamten neun Werkzeugkoffer und einen Verdichter. Er erklärte, diese zuvor auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten jedoch fest, dass das Werkzeug offenbar bei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Kreis Warendorf entwendet wurde. Sie stellten die Werkzeuge sicher und nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

