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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Steinwenden, Einmündung Moorstraße-Kottweiler Straße (ots)

In der Ortslage Steinwenden ereignete sich am 02. August, gegen 11 Uhr, im Einmündungsbereich Kottweiler Straße - Moorstraße ein folgenschwerer Unfall. Dabei missachtete eine Autofahrerin beim Einbiegen in die Steinwendener Straße die Vorfahrt des in Richtung Obermohr fahrenden Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen können sich bei den Beamten der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 melden. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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