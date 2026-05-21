Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Elmstein (ots)

An der Einmündung der Bahnhofs- in die Hauptstraße in Elmstein kam es am Dienstag (20.05.2026), gg. 13.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer befuhr die Hauptstraße aus Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Lambrecht. Die Pkw-Führerin befuhr die Hauptstraße in Gegenrichtung und wollte nach links in die Bahnhofsstraße abbiegen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Führer des Motorrades wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell