Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Polizei nimmt mutmaßliche Autoaufbrecher fest

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Atzel drei mutmaßliche Diebe festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, versucht zu haben, einen Pkw aufzubrechen. Eine Zeugin bemerkte kurz vor 3 Uhr das Treiben und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto. Der Kombi trug französische Kennzeichen. Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolgreich: Einsatzkräfte entdeckten den Wagen in der Sonnenstraße und nahmen die Männer im Alter von 34 bis 47 Jahren fest. Diebesgut wurde nicht gefunden. Die Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und blicken nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

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