Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnungstür in Mehrparteienhaus eingetreten - Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts eines Einbruchs -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (15. Juli) ist die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in der Fürst-Johann-Moritz-Straße gerufen worden. Grund: Die Tür einer Wohnung ist offensichtlich eingetreten worden.

Bei der Inaugenscheinnahme der betroffenen Wohnung durch die eingesetzten Polizeibeamten ließ sich nicht eindeutig feststellen, ob ein oder mehrere Täter auch in der Wohnung waren. Ebenso wenig konnte bis jetzt geklärt werden, ob Gegenstände fehlen. Da der Verdacht aber nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeräumt werden konnte, ermittelt die Siegener Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Nach den bereits erfolgten Feststellungen dürfte das Eintreten der Tür zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, stattgefunden haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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