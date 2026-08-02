Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Niedermohr (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 um ca. 22:00 Uhr, kam es auf der L363/ Katzenbacher Straße in Niedermohr OT Schrollbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine Zeugin, die den Unfall beobachten konnte, benennt das Fahrzeug als silber-grauen Audi A4 Kombi (vermutlich Baujahr 2002).

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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