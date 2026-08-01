Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei Landstuhl zwei betrunkene Autofahrer in Ramstein aus dem Verkehr gezogen. Am Freitagnacht gegen 23:30 Uhr wurde in der Reichswaldstraße ein 38-jähriger Mann mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Eine halbe Stunde später kontrollierten die Beamten in der Straße Am Lanzenbusch einen 39 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm zeigte der Alkohol-Test einen Wert von 1,2 Promille. Beide mussten für eine Blutprobe mit zur Dienststelle, ihre Führerscheine wurden sichergestellt und auf sie kommt ein Strafverfahren zu.|pilan

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