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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Folgemeldung zum Brand in Hotel am Hauptbahnhof - rund 50 Personen evakuiert

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin bei einem Brandereignis in einem Hotel in der Schottstraße, im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs, im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte in der Nacht zu Dienstag gegen 02:35 Uhr. Bereits auf der Anfahrt wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Lobby des Hotels deutlich verraucht. Aufgrund der Lage wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nachalarmiert. Nach derzeitigem Stand befanden sich rund 50 Personen im Gebäude. Das Hotel wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert und geräumt.

In der Lobby des Hotels kam es zu einem Brand eines Kühlschranks. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Da sich der Rauch jedoch in Teile des Hotels ausgebreitet hatte, sind weiterhin umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Auch ein angrenzendes Nachbargebäude ist von Rauch betroffen und muss kontrolliert sowie belüftet werden.

Die evaktueriten Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Derzeit werden die Personen durch den Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe Betreuung betreut. Bei drei Personen wurde eine leichte Rauchgasvergiftung festgestellt. Sie werden weiterhin medizinisch versorgt. Die Hotelgäste wurden vorübergehend in einem Bus der Mainzer Mobilität untergebracht.

Im Einsatz sind rund 45 Kräfte der Feuerwehr, etwa 25 Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Polizei. Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Mainz. Zur Betreuung der betroffenen Personen ist außerdem die Schnelleinsatzgruppe Betreuung, eine Einheit des Katastrophenschutzes der Stadt Mainz, im Einsatz.

Während des Einsatzes kommt es im Bereich Bahnhofsplatz, Kaiserstraße und Schottstraße weiterhin zu leichten Verkehrsbehinderungen. Einschränkungen im ÖPNV bestehen nicht. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückwärtig wurden beide Feuerwachen durch Freiwillige Feuerwehren, sowie dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr besetzt, um den Grundschutz der Stadt Mainz weiterhin sicherzustellen.

Der Einsatz dauert weiterhin an. Eine abschließende Pressemitteilung folgt nach Einsatzende.

Rückfragen bitte an:

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Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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