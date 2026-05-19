Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Hotelbrand in der Nähe des Hauptbahnhofs+++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Brand in einem Hotel

Einsatzort: Mainz, Schottstraße

Personenschäden: unbekannt, Gebäude wird evakuiert

Hinweise: In dem Bereich um die Einsatzstelle kommt es zu einem erhöhten Aufkommen von Fahrzeugen. Der ÖPNV ist ggf. eingeschränkt.

Pressesprecher:in vor Ort: Ja, in Kürze.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

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