FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Hotelbrand in der Nähe des Hauptbahnhofs+++
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Brand in einem Hotel
Einsatzort: Mainz, Schottstraße
Personenschäden: unbekannt, Gebäude wird evakuiert
Hinweise: In dem Bereich um die Einsatzstelle kommt es zu einem erhöhten Aufkommen von Fahrzeugen. Der ÖPNV ist ggf. eingeschränkt.
Pressesprecher:in vor Ort: Ja, in Kürze.
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
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