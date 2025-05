FW Mainz: Feuerwehr Mainz im Einsatz auf dem Gelände der Firma BionTech

Mainz (ots) - Am 03.05.2025 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Gewitter über der Stadt Mainz und den angrenzenden Landkreisen. Die Leitstelle wurde bereits vorab durch dienstfreie Kräfte verstärkt, um auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet zu sein. In Folge eines Blitzeinschlags kam es zu einem Schuppenbrand in Gau-Algesheim. In Alzey brannte eine Gartenhütte. In Schwabenheim sicherten die Einsatzkräfte ...

mehr