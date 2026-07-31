PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnertag (30.07.2026) kam es zu einem Brand in der Oblatterwallstraße. Gegen 22.00 Uhr geriet in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses eine Bierbank und weitere Gegenstände in Brand. Die Flammen drohten auf die Hausfassade überzugreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 14:27

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (31.07.2026), 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr, geriet ein Auto in der Euler-Chelpin-Straße in Brand. Der grüne Mini parkte am Fahrbahnrand. Die Flammen griffen zudem auf einen geparkten VW und einen grauen Mini über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Krimimalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:26

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Diebstahl in der Kreitmayrstraße. Gegen 17.30 Uhr war ein 43-Jähriger zu einer Fahrzeugbesichtigung unterwegs und stellte seinen Motorroller am Fahrbahnrand ab. Den Kaufpreis für das Fahrzeug führte er in einer Tasche mit sich, welche er am Motorroller beließ. Als er nach einem Gespräch mit dem Verkäufer des Autos wieder zurück zu seinem ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:26

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (30.07.2026) war ein 38-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in der Straße Steinere Furt unterwegs. Gegen 23.15 Uhr unterzogen die Polizeibeamten den 38-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten hierbei drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren