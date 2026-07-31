Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnertag (30.07.2026) kam es zu einem Brand in der Oblatterwallstraße. Gegen 22.00 Uhr geriet in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses eine Bierbank und weitere Gegenstände in Brand. Die Flammen drohten auf die Hausfassade überzugreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
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