Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (30.07.2026) war ein 38-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in der Straße Steinere Furt unterwegs. Gegen 23.15 Uhr unterzogen die Polizeibeamten den 38-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten hierbei drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 38-Jährigen. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Der 38-Jährige besitzt die albanische Staatsangehörigkeit.

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