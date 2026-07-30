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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (30.07.2026), gegen 03.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter im Hohen Weg. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols sowie nach Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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